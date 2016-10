Der Vorstandsvorsitzende des Gesundheitskonzerns Fresenius Medical Care (FMC) setzt auf Expansion und will künftig auch Wachstumsregionen wie Asien und Lateinamerika stärker in den Blick nehmen. Weitere Zukäufe seien Teil der Strategie, sagte Rice Powell dem "Handelsblatt" laut einer am Freitag veröffentlichten Vorabmeldung. Man suche vor allem nach Wachstumschancen in aufstrebenden Regionen. "Lateinamerika und Asien wachsen stärker als Amerika und Europa", sagte Powell. "Die Gewichte werden sich in Zukunft sicher verschieben, aber das braucht seine Zeit."

