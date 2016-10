Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,99 Euro belassen. Es sei verlockend, die Aktien des deutschen Branchenprimus sogar auf die Empfehlungsliste der Branche zu setzen, schrieben die Experten in einer Studie vom Montag. Solange die Risiken aus dubiosen Hypothekengeschäften aus den USA allerdings noch so hoch seien, wäre es unvernünftig, Deutsche-Bank-Papiere im Portfolio zu hoch zu gewichten. Die Experten stuften die Bankenbranche insgesamt auf "Overweight" hoch und begründeten dies unter anderem mit einer Bewertung nahe am Rekordtief./ag/das

