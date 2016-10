Duisburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Reisecenter alltours GmbH ist zum fünften Mal in Folge von Kunden zum "Service Champion" gekürt worden. Und das erneut als einziges Unternehmen der Branche auf Goldrang. Aber es gibt noch mehr Grund zum Jubeln. Denn das Unternehmen ist auch zur familienfreundlichsten Reisebürokette gewählt worden. Vergeben werden die begehrten Siegel von der Unternehmensberatung Service Value in Kooperation mit der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und Die Welt am Sonntag.



"Ich freue mich sehr über die Auszeichnungen, für die ich mich vor allem bei unseren Kolleginnen und Kollegen am Counter bedanken möchte", sagt Nils Jenssen, Geschäftsführer bei alltours Reisecenter. "Eine kompetente, freundliche und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Beratung ist unsere Stärke. Und zugleich auch unser Vorteil gegenüber den Online-Portalen, mit dem wir langfristig erfolgreich sein werden."



Hinter "Service-Champions" verbirgt sich Deutschlands größtes Service-Ranking, bei dem 350.000 Personenbefragungen einfließen. Gemessen wird der erlebte Kundenservice anhand des wissenschaftlich belastbaren Service Experience Score (SES), der mit der Weiterempfehlung, der Wiederwahl, dem Kauf zusätzlicher Produkte und Dienstleistungen sowie einer emotionalen Verbundenheit einhergeht. Die alltours Reisecenter setzten sich mit einem SES von 67,4% an die Spitze der Branche. Damit holte sich das Unternehmen nach 2015 erneut als einzige Reisebürokette den Goldrang und ließ namhafte Mitbewerber hinter sich.



ServiceValue hat die Teilnehmer der Untersuchung außerdem nach der Familienfreundlichkeit von Unternehmen gefragt. Bewertete wird zum Beispiel, ob das Produkt- und Dienstleistungsangebot auf Familien und Kinder ausgerichtet ist, die Mitarbeiter familien- und kinderfreundlich sind. Bei den stationären Reisebüros landete alltours Reisecenter auf dem ersten Platz und ist damit die familienfreundlichste Reisebürokette in Deutschland.



OTS: Reisecenter alltours GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114388 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114388.rss2



Redaktionskontakt:



alltours Unternehmensgruppe Alexandra Hoffmann Dreischeibenhaus 1 40211 Düsseldorf Tel.: +49 (0)2 11-54 27-7401 Fax: +49 (0)2 11-54 27-9740 E-Mail: alexandra.hoffmann@alltours.de