Die Commerzbank hat das Kursziel für Dürr von 85 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem wachstumsarmen Investitionsgütersektor rage der Hersteller von Fahrzeuglackieranlagen mit größerem Potenzial heraus, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer Studie vom Montag. Zudem gelinge es dem Unternehmen besser, Gewinne in verfügbare Barmittel umzumünzen. Damit könne man zusätzliches Wachstum zukaufen oder mehr an die Aktionäre ausschütten./ag/edh

ISIN: DE0005565204