Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für SAP nach Zahlen und einer Prognoseanhebung von 66 auf 75 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Der Softwarekonzern habe bei den Lizenzerlösen ordentlich zugelegt, schrieb Analyst Brice Prunas in einer Studie vom Montag. Allerdings halte der Margendruck an. das neue Kursziel reflektiere etwas niedrigere Kapitalkostenannahmen sowie ein höher erwartetes Umsatzwachstum. Zudem verschob der Experte den Bewertungszeitraum um ein Jahr in die Zukunft./la/edh

