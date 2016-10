GBS Software AG: Veräußerung von wesentlichen Beteiligungen

24.10.2016 14:55

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Veräußerung von wesentlichen Beteiligungen

GBS Software Aktiengesellschaft, Eisenach

Die GBS Software AG hat heute einen notariellen Kaufvertrag über den Verkauf sämtlicher Geschäftsanteile an der Tochtergesellschaft Group Business Software Europe GmbH, Karlsruhe und der Group Business Software (UK) Ltd., Manchester, mit der Bulpros GmbH, Frankfurt a. M. als Käuferin, mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Dezember 2016 abgeschlossen.

Der Kaufpreis beträgt insgesamt bis zu 10,8 Mio. EUR, wovon rd. 8,5 Mio. EUR als Barleistung und der Differenzbetrag von 2,3 Mio. EUR als Sachleistung durch die Übernahme von Verbindlichkeiten geleistet wird. Die Sachleistungskomponente kann je nach der Höhe der im laufenden Jahr bei der Gesellschaft zu vereinnahmenden Gewinnabführung aus dem Unternehmensvertrag mit der veräußerten Tochtergesellschaft auch geringer ausfallen. Ein Teilbetrag der Barkomponente (8,5 Mio. EUR) in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR wird gestundet, ist mit 2,5 % p.a. zu verzinsen und in insgesamt acht Teilbeträgen zwischen dem 31.01.2017 und dem 31.10.2018 an die Verkäuferin zu zahlen. Dieser Betrag soll durch eine Bankgarantie unterlegt werden. Der verbleibende Kaufpreis von rd. 6,0 Mio. EUR wird mit dem Vollzug der Transaktion in bar gezahlt und dient zum überwiegenden Teil zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten. Dem Gesamtkaufpreis von bis zu 10,8 Mio. EUR steht in der Bilanz der GBS Software AG ein Buchwert von rd. 5,3 Mio. EUR gegenüber.

Der Vertrag steht unter anderem unter der Bedingung der Zustimmung der am 30. November 2016 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung. Der vollständige Wortlaut des Vertrages wird mit der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung auf der Webseite der Gesellschaft http:// www.groupsoftware.com/ zugänglich gemacht.

Die Entscheidung der Gesellschaft zum Beteiligungsverkauf ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass der rasante technologische Wandel im Softwarebereich zu erheblichen Neuinvestitionen zwingt, die von der Gesellschaft in Anbetracht ihrer Verschuldung dauerhaft nicht erbracht werden können. Mit der Veräußerung der Beteiligungen kann die Gesellschaft ihr Eigenkapital nachhaltig stärken und ist somit in der Lage, in der Zukunft in attraktive Technologie-Beteiligungen - wenn auch in geringerem Umfang - investieren zu können.

Eisenach, den 24.10.2016

Der Vorstand

GBS Software Aktiengesellschaft Hospitalstraße 6, 99817 Eisenach ISIN: DE000A14KR27

Börse: Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr

