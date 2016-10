Das Dax-Urgestein Bayer hat seit dem letzten Allzeithoch am 10.04.2015 bis zu 42% an Wert verloren. Insbesondere die Pläne für den Kauf des US-Gentechnikkonzerns Monsanto kamen bei den Aktionären nicht gut an. So büßte die Aktie des 1863 gegründeten Unternehmens alleine nach der offiziellen Monsanto-Offerte am 19.05.2016 über 8% an Wert ein. Nach monatelangen Verhandlungen...

