ifa systems AG: Herr Guido Niemann scheidet aus dem Vorstand aus

24.10.2016 15:16

Mit Wirkung zum 1. November 2016 wird der Vorstandsvorsitzende Guido Niemann nach mehr als 14 Jahren auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der ifa systems AG ausscheiden. Er war im Wesentlichen für die internationale Expansion in den Regionen EMEA und Asien verantwortlich. Er wird ab dem 1. November 2016 als Key Account Manager "Kliniken" für die Gesellschaft tätig und wird damit auch weiterhin sein Knowhow zur Verfügung stellen, um erfolgreiche Implementierungen der verschiedenen ifa-Produkte im Klinikumfeld zu unterstützen und zu gewährleisten.

Der Vorstand Herr Kaoru Nihei soll ab dem 1. November 2016 das Resort "Sales" der Gesellschaft übernehmen und der Vorstand Herr Jörg Polis den Vorstandsvorsitz.

Das Unternehmen

Die ifa systems AG wird im Entry Standard der Deutschen Börse (Freiverkehr) unter ISIN: DE 007830788 geführt. Das japanische Technologieunternehmen Topcon Corp. hält 50,1 % der Aktien und ist ebenfalls öffentlich notiert (Börse Tokio 7732 TYO).

Die amerikanischen Tochtergesellschaften ifa united i-tech Inc. und inoveon Corp., positionieren sich in den Bereichen "Life Science" und Health-IT- Lösungen in der Ophthalmologie. Die Unternehmensgruppe gilt als führender internationaler Anbieter für Software im klinischen Datenmanagement, Telemedizin im Retina-Bereich und Webanwendungen (Disease Registries).

Das Unternehmen betreut Anwender in 29 Ländern weltweit, die insgesamt ca. 14.750 Arbeitsplatzlizenzen einsetzen und täglich mehr als 150.000 klinische Patientenfälle verwalten.

Sprache: Deutsch Unternehmen: ifa systems AG Augustinusstraße 11 b 50226 Frechen Deutschland Telefon: +49 (0)2234 93367-0 Fax: +49 (0)2234 93367-30 E-Mail: info@ifasystems.de Internet: www.ifasystems.de ISIN: DE0007830788 WKN: 783078

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

ISIN DE0007830788

