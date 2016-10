Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Hannover Rück nach einem Investorentag von 80 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Viel habe sich einmal mehr um die überschüssigen Reserven gedreht, schrieb Analyst Philip Kett in einer Studie vom Montag. Der Anstieg auf einen Rekordwert von fast 1,9 Milliarden Euro wirke sich zwar positiv auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis und damit sein Modell aus. Statt in die Vergangenheit sollten Investoren aber stärker in die Zukunft schauen, die mit vielen Unsicherheiten behaftet sei./tih/la

ISIN: DE0008402215