Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für BASF angesichts von Berichten über gestiegene US-Polyurethanpreise und eine Kandidatenrolle beim Branchenringen um Monsanto auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Cooley May hält es in einer Studie vom Montag für unwahrscheinlich, dass BASF dazu bereit war, für Monsanto einen höheren Preis zu zahlen als Bayer. Gestiegene Kunststoff- oder Kunstharzpreise in den USA seien derweil ein positives Zeichen für die Preismacht in der Branche, in der BASF zu den wichtigsten Herstellern gehöre./tih/la

ISIN: DE000BASF111