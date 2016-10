Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Philips von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsätze hätten die Erwartungen auf vergleichbarer Basis erfüllt, der Gewinn je Aktie sei aber etwas besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Montag. Angetrieben von einer Auftragserholung in den Schwellenländern, neuen Produkten und mehr Effizienz rechnet der Experte in den kommenden Jahren mit Gewinnverbesserungen./tih/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0107 2016-10-24/17:56

ISIN: NL0000009538