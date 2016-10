FRANKFURT (Dow Jones)--In einem insgesamt ruhigen nachbörslichen Handel waren die Aktien der Deutschen Telekom am Montagabend gesucht, wie ein Händler berichtete. Die Titel dürften noch etwas von den guten Zahlen der US-Tochter T-Mobile US profitiert haben, die den Kurs schon im regulären Geschäft gestützt hatten, vermutete der Händler.

VW kamen leicht zurück um 0,3 Prozent. Am Montag sollte in den USA die Frist zur Vorlage von Reparaturvorschlägen beim Bundesbezirksgericht in San Francisco im Sammelverfahren zu Klagen von VW-Käufern, -Händlern und verschiedenen US-Behörden wegen des Abgasskandals bei Drei-Liter-Dieselmotoren auslaufen.

Aixtron verloren weitere 2 Prozent, nachdem sie auf Xetra schon um über 13 Prozent eingebrochen waren. Die Titel litten unverändert darunter, dass das Bundeswirtschaftsministerium seine Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Übernahme des Aachener Spezialmaschinenbauers Aixtron durch die chinesische Grand Chip Investment widerrufen hatte.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 10.764 10.761 +0,03% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 24, 2016 16:33 ET (20:33 GMT)

