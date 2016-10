Sydney - BASF-Aktienanalyse von Analyst Cooley May von Macquarie: Cooley May, Analyst von Macquarie, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF). Er halte es für unwahrscheinlich, dass der Ludwigshafener Konzern dazu bereit sei, für Monsanto einen höheren Preis zu zahlen als Bayer, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie anlässlich der Berichte über gestiegene US-Polyurethanpreise und eine Kandidatenrolle beim Branchenringen um den US-Saatgutkonzern Monsanto.

Den vollständigen Artikel lesen ...