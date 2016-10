DUBAI, U.A.E., 24. Okt. 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- CP Kelco, ein weltweit führender Hersteller von Spezial-Hydrokolloiden, hat mit dem Ausbau seiner Niederlassung in Dubai, darunter die Errichtung eines neuen Labors für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, sein fortlaufendes Engagement verstärkt, den Kunden im Nahen Osten, Afrika und der Türkei erstklassige technische Voraussetzungen und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/823ad73b-635e-4345-bbe8-3c354d9d8f5d (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/823ad73b-635e-4345-bbe8-3c354d9d8f5d)

Die offizielle Einweihung der erweiterten Einrichtung im Dubai Science Park feierte CP Kelcoam Dienstag, den 11. Oktober 2016 mit einer Banddurchtrennungszeremonie und einer Werksführung für Kunden und Distributoren mit der Geschäftsführung des Unternehmens, darunter Don Rubright, President von CP Kelco.

"Seit 2013 hat unsere Niederlassung in Dubai gewaltige Fortschritte beim Ausbau des Geschäfts und dem Angebot an Serviceleistungen für Kunden und regionale Distributoren in den Bereichen Lebensmittel/Getränke, Konsumgüter und Industrie im Nahen Osten erzielt", sagte Rubright. "Nachdem wir das Wachstumspotenzial in dieser Region und darüber hinweg erkannt hatten, investierten wir in lokale Talente und schafften die Grundlage für den weiteren Ausbau unseres Geschäfts und eine schnellere Markteinführung neuer Produkte."

Die stärkere Präsenz von CP Kelco in Dubai umfasst ein Vertriebs- und Supportteam für den Nahen Osten, Afrika und die Türkei. Mit seinem neuen Labor am Standort in Dubai bietet CP Kelco ein größeres und effizienteres Angebot an technischem Support, sodass Lebensmittel- und Getränkehersteller in der Region ihre Produktentwicklungsverfahren beschleunigen und optimieren können. Die neue Anlage ermöglicht Folgendes:

Schnellere Lösung von Problemen und/oder Entwicklung neuer Konzepte zur Erfüllung der Marktanforderungen,

Verwendung lokaler Rohmaterialien und Produktion von Prototypen vor Ort, wodurch neue Produkte schneller bzw. zeitnah auf dem Markt eingeführt werden können,

Durchführung von Probeläufen in unserem Labor gemeinsam mit dem Kunden, um Produktentwicklungen schneller voranzubringen,

Technische Vor-Ort-Schulungen zu Produkten von CP Kelco sowie zu deren Anwendungsmöglichkeiten.

"Eine schnellere Reaktionsfähigkeit und die Verbesserung der Service-Levels für ein breites Spektrum an Kunden hat bei CP Kelco höchste Priorität", ergänzte Rubright, "sodass das Unternehmen die Bereiche Lebensmittel/Getränke, Konsumgüter und Industrie in der Region weiterhin prägen und optimal unterstützen kann."

Die Niederlassung von CP Kelco Dubai befindet sich in Dubai Science Park, Al Barsha South, Dubai.

Über CP Kelco

Der Hauptsitz von CP Kelco befindet sich in Atlanta, Georgia, USA. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von Spezial-Hydrokolloiden mit Niederlassungen und Anlagen auf der ganzen Welt. CP Kelco bietet ein umfangreiches Angebot an Hydrokolloidlösungen und ist in mehr als 100 Ländern vertreten. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Fähigkeiten dazu zu nutzen, Konzepte und Ideen in vielfältiger Art auf Produkte der realen Welt anzuwenden. Die Spezial-Ingredienzien des Unternehmens finden sich in einer Vielzahl von Verbraucher- und Haushaltsprodukten und industriellen Anwendungen, die auf die Bedürfnisse regionaler Verbraucher zugeschnitten sind. Wichtige Produktlinien sind Gellan-Gummi (http://www.cpkelco.com/products-gellan-gum.html), Pektin (http://www.cpkelco.com/products-pectin.html), Xanthan-Gummi (http://www.cpkelco.com/products-xanthan-gum.html), Carrageenan (http://www.cpkelco.com/products-carageenan.html), Diutan-Gummi (https://www.cpkelco.com/products/diutan-gum/), Carboxymethylcellulose (https://www.cpkelco.com/products/cellulose-gum/)/Zellulose-Gummi (https://www.cpkelco.com/products/cellulose-gum/) und mikropartikuliertes Molkenproteinkonzentrat (http://www.cpkelco.com/products-mwpc.html) sowie weitere einzigartige Biopolymere. Weitere Informationen finden Sie auf www.cpkelco.com (http://www.cpkelco.com/).

Michele Cacdac-Jones

Director of Global Communications

Büro: +1 678 247 7149

Mobil: +1 770 743 0564

michele.cacdac-jones@cpkelco.com

