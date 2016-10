Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FMC - Rice Powell, Vorstandschef des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC), ist sehr dafür, dass "wir unsere Investments weiter ausbalancieren und dort hingehen, wo das Wachstum ist". "Lateinamerika und Asien wachsen stärker als Amerika und Europa. Die Gewichte werden sich in Zukunft verschieben, aber das braucht Zeit", sagte er in einem Interview. (Handelsblatt S. 18)

AIXTRON - Das Bundeswirtschaftsministerium hat überraschend seine Genehmigung für die Übernahme des angeschlagenen Chip-Anlagenbauers Aixtron durch den chinesischen Investor Fujian Grand Chip Investment (FGC) widerrufen. Das bestätigte eine Sprecherin von Minister Sigmar Gabriel (SPD) am Montag. Ursprünglich hatte das Ministerium am 8. September eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Übernahme erteilt. Nun hat Gabriel genau diese wieder kassiert - ohne Angaben von Gründen. (FAZ S. 15/Welt S. 1)

AIR BERLIN - Die Airline Air Berlin braucht dringend frisches Geld, um die Wintermonate zu überbrücken. Insider kalkulieren den Bedarf auf eine halbe Milliarde Euro. Viele Kunden sind verunsichert, die Buchungen gehen zurück. Der Umbau stockt. (Handelsblatt S. 1)

TALANX - Der Versicherungskonzern Talanx will unabhängiger werden von der Rückversicherung und hat an Wert stark gewonnen. Der Markt sei "immer noch ein bisschen skeptisch, ob sich die Ziele so realisieren lassen werden, wie wir es angekündigt haben", sagte Vorstandschef Herbert Haas in einem Interview. Er sei aber sicher, dass Talanx den Markt überzeugen werde. (Börsen-Zeitung S. 5)

