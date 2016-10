Liebe Trader,

Kurz gesagt, Ja! Das Wertpapier der BMW AG bewegt sich regelkonform nach den zuletzt getroffenen Erwartungen vom 04. Oktober 2016: "BMW AG - Ist das etwa eine bullische Flagge?" gen Norden und erreichte auf Wochenbasis bereits seinen gleitenden Durchschnitt EMA 200 im Bereich von rund 80,00 Euro. Zwar kam es noch zu keinem Test des übergeordneten Abwärtstrendkanals der seit März 2015 besteht, jedoch bewegt sich die Aktie innerhalb der bisherigen Erwartungen stetig aufwärts. Weitere Gewinne dürften nun folgen, jedoch muss auch bei bestehenden Long-Positionen unbedingt das Stoppniveau angehoben werden, weil ein baldiger und vor allem volatiler Kampf um die 200-Wochenlinie im Bereich von 80,00 Euro beginnen dürfte. Dennoch bleibt hiervon das übergeordnete Chartbild einer dreiwelligen Erholungsbewegung unberührt und sollte die Aktie von BMW mindestens einige Cents über die Vorgängerhochs von 81,20 Euro aufwärts führen. Das erlaubt es wiederum als Anleger kurzfristig noch von weiter steigende Kursnotierungen zu profitieren und über entsprechende Long-Positionen auf einen weiteren Kursanstieg zu setzen.

Long-Chance:

Der weitere Fahrplan sieht einen baldigen Test der Augusthochs bei 81,20 Euro vor. Nach erfolgreichem Überschreiten dieser Kursmarke könnte sich das Wertpapier von BMW weiter in Richtung der Aprilhochs bei 85,07 Euro in Bewegung setzen und schließlich seine dreiwellige Erholungsbewegung regelkonform abschließen. Noch nicht investierte Anleger erhalten hierdurch nun die finale Chance an den bevorstehenden Aufwärtsschub zu partizipieren und eine ansehnliche Rendite am Ende zu kassieren. Das Stoppniveau sollte bei frischen, sowie bestehenden Long-Positionen nun mindestens auf 76,00 Euro nachgezogen werden, der knapp unter der 50-Tagelinie auf Tagesbasis liegt. Ein nachhaltiger Bruch der runden Kursmarke von 75,00 Euro dürfte hingegen zu einem Rücksetzer auf die jüngsten Tiefs bei 72,02 Euro abwärts führen und das Chartbild entsprechend eintrüben.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 79,59 Euro

Kursziel: 81,20 / 85,07 Euro

Stopp: < 76,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,59 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



BMW AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 79,59 Euro; 06:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.