Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips Lighting nach Zahlen zum dritten Quartal von 34 auf 35 Euro angehoben und die Aktien des Lichtspezialisten auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Daniela Costa erhöhte in einer Studie vom Dienstag ihre Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) in den Jahren 2016 bis 2018 um bis zu 9 Prozent. Costa hob den starken Zufluss liquider Mittel sowie die verbesserte Profitabilität in den meisten Sparten positiv hervor. Auf kurze Sicht könnten vor allem steigende Marktschätzungen die Papiere antreiben./la/das

AFA0003 2016-10-25/08:25

ISIN: NL0011821392