Der viertgrößte Saatgut-Hersteller KWS Saat will seine Rendite leicht erhöhen, trotz des nur niedrigen Wachstums.

Der Saatgut-Hersteller KWS Saat will im laufenden Geschäftsjahr trotz eines niedrigeren Wachstums seine Rendite wieder leicht erhöhen. Das Unternehmen strebe im Jahr 2016/17 eine operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) von leicht über 10,9 Prozent an, kündigte Finanzchefin Eva Kienle am Dienstag an. Das Umsatzplus werde dagegen anders als im Vorjahr unter fünf Prozent liegen. Angesichts der weltweit hohen Vorräte an Agrarrohstoffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...