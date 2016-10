Berlin, 24. Oktober 2016 - Die europäische Zentralbank (EZB) belässt den Leitzins bei null Prozent und hält somit an der lockeren Geldpolitik fest. Die europäischen Währungshüter setzen damit ein positives Zeichen für den Markt - von der Renaissance europäischer Wirtschaftskraft sind sie allerdings noch nicht nachhaltig überzeugt. Die bisher von der EZB eingeführten Maßnahmen müssen ihr volles Potenzial erst noch entfalten - was durchaus eines langfristigeren Horizonts bedarf. Allerdings gibt es schon erste positive Anzeichen: In der Tat kommen immer mehr günstige Kredite in der Realwirtschaft an. Dafür sprechen auch die europäischen Wachstumszahlen der vergangenen Monate, die sowohl in Deutschland, Frankreich aber auch für die gesamte Euro-Zone besser als erwartet ausfielen. Push-Programm: Anleihekäufe sollen Inflation ankurbeln Ihre Anleihekäufe wird die EZB wie geplant in Höhe von 80 Milliarden Euro pro Monat bis März 2017 fortsetzen. Die Spekulationen der letzten Wochen, dass die EZB die Anleihekäufe bereits vor dem geplanten Ende im März zurückfahren könnte, dürften spätestens nach den Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi vom Tisch sein. Weder ein Tapering, eine schrittweise Reduzierung der Anleihekäufe, oder ein abruptes Ende wurden diskutiert. Diese Entscheidung ist vor allem abhängig von der Entwicklung der Inflationsrate, welche zurzeit bei 0,4% liegt und damit weit unter dem EZB-Ziel von 2%. Sowohl die Konjunktur als auch die Inflation sollen durch ...

