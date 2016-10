Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Essilor von 136 auf 121 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Herausforderungen des Brillenglasherstellers am schwierigen US-Markt verleiteten ihn zu einem niedrigeren Kursziel, schrieb Analyst Chris Cooper in einer Studie vom Dienstag. Er sehe es mittlerweile als unwahrscheinlich an, dass Essilor den Umsatz auf vergleichbarer Basis in 2016 wie geplant um 4,5 Prozent steigern kann. Er rechnet nunmehr nur noch mit einem Anstieg um 3,8 Prozent./tih/das

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0016 2016-10-25/11:12

ISIN: FR0000121667