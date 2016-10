Zürich (ots) - Das globale F&E-Budget erreicht einen Höchststand

von rund 680 Mrd. US-Dollar. Die Schweiz steht dabei für 4,4% der

weltweiten F&E-Investitionen. Der Fokus der Forschung geht weg vom

Produktbereich hin zu Services und Software.



Mit einem Gesamtwert von mehr als 680 Mrd. US-Dollar erreichen die

Ausgaben der 1000 Unternehmen mit den weltweit höchsten Budgets für

Forschung und Entwicklung (F&E) einen neuen Spitzenstand. Die globale

F&E-Intensität liegt mit 4,2% so hoch wie zuletzt 2005. Das sind die

Ergebnisse der diesjährigen «2016 Global Innovation 1000»-Studie von

Strategy&, der Strategieberatung von PwC.



Untersucht wurden die Budgets der tausend börsennotierten

Unternehmen mit den weltweit höchsten veröffentlichten F&E-Ausgaben.



Schweizer Unternehmen investieren 29,6 Mrd. US-Dollar für

Forschung und Entwicklung



Mit einem kumulierten F&E-Volumen von 29,6 Mrd. US-Dollar sind die

Ausgaben in der Schweiz im Vergleich zum Vorjahr um 2,9% gesunken.

Der scheinbare Rückgang der Budgets im Vergleich zum Vorjahr (2015:

30,5 Mrd. US-Dollar) ist auf den starken US-Dollar zurückzuführen. In

Schweizer Franken stieg das Innovationsvolumen um 2,2% von 27,9 auf

28,5 Billionen CHF.



Ausgaben steigen für die Entwicklung von Software und digitalen

Services



Der Fokus der Forschungsbemühungen entwickelt sich

branchenübergreifend immer weiter vom Produktbereich weg und hin zu

digitalen Services und Software. Während noch 2010 46% des weltweiten

F&E-Budgets in produktbasierte Angebote floss, sank deren Anteil bis

2015 auf 41% und wird bis 2020 auf ca. 37% schrumpfen. Das Budget für

die Entwicklung von Software und digitalen Services wächst dagegen

innerhalb von zehn Jahren von 54% (2010) auf 63% (2020). Und das aus

gutem Grund: Die Unternehmen, die ihre Einnahmen 2015 im Vergleich zu

ihren Wettbewerbern schneller steigerten, gaben im Schnitt 25% mehr

Geld für die Software-Entwicklung aus als jene Unternehmen, die über

ein verglichen mit dem Wettbewerb langsameres Einnahmenwachstum

klagten.



Gleichzeitig sind die tatsächlichen Ausgaben für Forschung und

Entwicklung weitgehend entkoppelt von der wahrgenommenen

Innovationskraft von Unternehmen. Wie in den Vorjahren ist Apple die

unangefochtene Nummer eins der am innovativsten wahrgenommenen

Unternehmen, obwohl es im internationalen Vergleich mit einem

F&E-Budget nur Platz elf belegt. Auf den weiteren Plätzen folgen

Alphabet, 3M, Tesla und Amazon. «Diese Bewertung zeigt, wie stark

Innovationskraft und Erfolg bereits heute mit IT- und

Softwarekompetenz verbunden werden. Dies verdeutlicht, dass die

digitale Transformation für Unternehmen aller Branchen ganz oben auf

der Strategieagenda stehen sollte», so Alex Koster, Geschäftsführer

von Strategy& in der Schweiz.



Healthcare: Top in der Schweiz



Die Schweizer Pharmaunternehmen Roche Holding AG und Novartis AG

vertreten auch in diesem Jahr die Bestenliste: Roche mit 10 Mrd.

US-Dollar auf Platz 7 im globalen Ranking und Novartis mit 9,5 Mrd.

US-Dollar auf Platz 8. Im globalen Vergleich sind einige

US-Unternehmen mit starkem Digitalfokus deutlich nach oben geklettert

wie beispielsweise Amazon um 4 und Alphabet um 2 Plätze. «Schweizer

und europäische Unternehmen sollten nicht den Anschluss verpassen und

müssen ihre Investitionen in neue Dienste und Software weiter

beschleunigen, um langfristig Schritt halten zu können», erklärt Alex

Koster.



Design der «Global Innovation 1000»-Studie Für die Studie

identifizierte Strategy& die 1000 globalen börsennotierten

Unternehmen mit den höchsten veröffentlichten F&E-Ausgaben. In einem

zweiten Schritt wurden für die Studie die wichtigsten Finanz-,

Umsatz-, Ertrags-, Kosten- und Profitabilitätskennzahlen der

vergangenen elf Jahre analysiert und in Zusammenhang mit den

historischen Ausgaben für F&E gebracht. Die Zuordnung der Unternehmen

zu Regionen folgt der Angabe des Unternehmenssitzes. Die

F&E-Ausgaben, die Siemens etwa in den USA tätigt, fliessen somit in

die Region Europa ein. Darüber hinaus ermittelt die Studie zusätzlich

in einer Befragung unter internationalen Führungskräften die

innovativsten Unternehmen weltweit.



