Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Donaueschingen (pta026/25.10.2016/13:40) - Veröffentlichung einer

Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG



Der Vorstand der NEXUS AG (WKN 522 090 / ISIN DE0005220909) hat mit Zustimmung

des Aufsichtsrats heute beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung

vom 18. Mai 2015 zum Erwerb bis zu 200.000 Stück eigener Aktien (das entspricht

1,27 % vom Grundkapital) der Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr.8 AktG

Gebrauch zu machen. Die Ermächtigung ist auf den Zeitraum bis zum 30. April 2020

und auf einen Umfang von bis zu 10% des Grundkapitals beschränkt. Der Beschluss

des Vorstands sieht vor, in dem von der Ermächtigung vorgegebenen Rahmen

entsprechend den Marktgegebenheiten einmalig oder mehrmalig eigene Aktien der

Gesellschaft zu erwerben.



Entsprechend der Ermächtigung durch die Hauptversammlung der Gesellschaft darf

der gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der

Schlusskurse im XETRA Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an

der Wertpapierbörse Frankfurt/Main für die Aktien der Gesellschaft während der

letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Erwerb der Aktien um nicht mehr als 10 %

überschreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten.



Der Aktienrückkauf wird unter Führung einer Bank durchgeführt und startet am 25.

Oktober 2016. Das Kreditinstitut trifft seine Entscheidungen über den Zeitpunkt

des Erwerbs sowie die Höhe des einzelnen Rückkaufs von Aktien der NEXUS AG

unabhängig und unbeeinflusst von der NEXUS AG.



Die NEXUS AG wird im Rahmen des Aktienrückkaufs ausgeführte Transaktionen

jeweils regelmäßig über ein europaweites Informationsverbreitungssystem

sowie auf ihrer Internetseite im Bereich Investor Relations (www.nexus-ag.de -

Investor Relations - Aktienrückkauf) bekanntgeben.



