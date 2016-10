Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für FMC vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Christoph Gretler rechnete in einer Studie vom Dienstag mit einem operativen Ergebnis (Ebit) des Dialysespezialisten in Höhe von 681 Millionen US-Dollar. Das angepeilte Ziel für das Gewinnwachstum in diesem Jahr von circa 15 bis 20 Prozent sei realistisch./la/tih

