Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der Telekom-Tochter T-Mobile US nach der zuletzt starken Kursentwicklung von der "Conviction Buy List" gestrichen, die "Buy"-Empfehlung aber beibehalten. Analyst Brett Feldman hob zudem in seiner Studie vom Dienstag das Kursziel von 52 auf 57 US-Dollar an. Er begründete dies mit starken Geschäftszahlen für das dritte Quartal./mis/ajx

