Die JinkoSolar Holding Co., Ltd. (Schanghai, China) berichtete am 24.10.2016, dass sie zu einem der sechs Vorsitzenden der B20-Taskforce für Energie-, Klima- und Ressourceneffizienz (ECRE) gewählt wurde, die unter deutscher Präsidentschaft steht. Damit ist JinkoSolar im zweiten Jahr in Folge das einzige chinesische Mitglied und das einzige Photovoltaik-Unternehmen, das in den B20-Prozess eingebunden ist.

