Saniert, barrierefrei, landschaftlich attraktiv gelegen - der Bahnhof Werdohl hat viele Eigenschaften, die eine moderne Verkehrsstation kennzeichnen. Im Wettbewerb der Gemeinschaftskampagne "Busse & Bahnen NRW" setzte er sich gegen viele Konkurrenten durch und wird am 30. Oktober offiziell als NRW-Wanderbahnhof 2016 ausgezeichnet.



Manuel Andrack und eine Jury aus Wander- und Nahverkehrsexperten lassen dem Bahnhof Werdohl mit der Verleihung "NRW-Wanderbahnhof des Jahres 2016" eine Auszeichnung zukommen, die er wahrlich verdient hat. Nach einer umfangreichen Modernisierung von 2011 bis 2013 präsentiert sich das historische Empfangsgebäude als wahres Schmuckstück an der Ruhr-Sieg-Strecke, die von Hagen nach Siegen führt. Die Jury, bestehend aus Experten des Kompetenzcenter Marketing NRW und dem NRW-Verkehrsministerium, überzeugte unter anderem das Konzept des Bahnhofs als barrierefreie Mobilitäts- und Servicestation. Darüber hinaus gilt die Station als ein Startpunkt des Wanderweges Sauerland-Höhenflug.



Feierliche Prämierung



Am 30. Oktober überreicht Michael von der Mühlen, Staatssekretär im NRW-Verkehrsministerium, die begehrte Plakette an die Werdohler Bürgermeisterin Silvia Voßloh. Vor Ort werden auch Vertreter aus Politik und Wirtschaft wie Volker Nicolaus, Geschäftsführung BahnflächenEntwicklungsGesellschaft NRW, und Birgit Strecker von der Gemeinschaftskampagne "Busse & Bahnen NRW" sein. Nach dem feierlichen Akt kann sich eine ausgewählte Gruppe von Naturfreunden gleich von den Vorzügen des NRW-Wanderbahnhofs 2016 überzeugen: Mit Wanderautor Manuel Andrack starten sie auf eine rund 8,5 Kilometer lange Tour.



"Wunderbar wanderbar. Unser NRW!"



Kennen Sie bereits die "Wunderbar wanderbar"-Touren 2016? Unter www.busse-und-bahnen.nrw.de/wandern finden Sie die Broschüre und viele Zusatzinformationen zu den diesjährigen Touren. Außerdem können Sie im Tourfinder durch alle Wandervorschläge von Manuel Andrack seit 2010 stöbern.



Busse & Bahnen NRW: "Busse & Bahnen NRW" ist eine Gemeinschaftskampagne des NRW-Verkehrsministeriums, der Zweckverbände, Verkehrsverbünde und Verkehrsgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen. Mit dem Ziel, das ÖPNV-Angebot in Nordrhein-Westfalen weiter zu verbessern, setzen die Akteure gemeinsam Tarif-, Marketing- und Kommunikationsprojekte um. Federführende Geschäftsstelle für die Aufgaben ist das Kompetenzcenter Marketing NRW.



Der NRW-Tarif: Der NRW-Tarif ist der Nahverkehrstarif für Fahrten innerhalb Nordrhein-Westfalens, die über die Grenzen von Verkehrsverbünden und -gemeinschaften hinausgehen. Er gilt stets von "Haus zu Haus", d.h. mit nur einem Ticket können alle Busse, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie Nahverkehrszüge und die S-Bahn (2. Klasse) genutzt werden. Seit seiner Einführung im August 2004 befindet sich der NRW-Tarif auf Erfolgskurs: 2015 haben Nahverkehrsreisende über 36 Millionen Fahrten mit den Tickets des NRW-Tarifs unternommen.



Kompetenzcenter Marketing NRW: Das beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg angesiedelte Kompetenzcenter Marketing NRW fungiert seit über zehn Jahren als Geschäftsstelle für den NRW-Tarif und nimmt für die Verkehrsverbünde und -unternehmen in NRW gemeinsame Aufgaben in den Bereichen Tarif, Vertrieb, Einnahmeaufteilung, Marktforschung und Kommunikation wahr. Neben der Weiterentwicklung des NRW-Tarifs werden dort Konzepte für überregionale Qualitätsfragen wie die landesweite Mobilitätsgarantie entwickelt und landesweit vermarktet.



