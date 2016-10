Silberauszeichnung 2016 für Kanadas sichersten Arbeitgeber der Öl-

und Gasindustrie



Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford Canada, eine

Tochtergesellschaft von Weatherford International plc (NYSE: WFT),

verkündete heute den Erhalt der Silberauszeichnung für Kanadas

sichersten Arbeitgeber in der Kategorie Öl- und Gasindustrie. Hiermit

wird Weatherford zum dritten Mal in Folge als einer der sichersten

Arbeitgeber im Energiesektor ausgezeichnet.



Die Auszeichnungen "Canada's Safest Employers" werden einmal im

Jahr vom Magazin Canadian Occupational Safety vergeben - einem

Unternehmen von Thomson Reuters. Mit diesen Auszeichnungen werden

kanadische Unternehmen geehrt, die herausragende Erfolge beim

Arbeitsschutz und der Arbeitsgesundheit ihrer Mitarbeiter erzielen

konnten. Auf der diesjährigen, zum sechsten Mal stattfindenden

Preisverleihung wurden Unternehmen aus über 10 branchenspezifischen

Kategorien gewürdigt. Die Unternehmen wurden anhand einer Reihe von

Kriterien für den Arbeitsschutz und die Arbeitsgesundheit bewertet,

z. B. Mitarbeiterschulung, Managementsysteme für Arbeitsschutz und

Arbeitsgesundheit, Vorfalluntersuchungen, Notfallvorbereitungen und

innovative Gesundheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen.



"Diese Auszeichnung ist ein weiterer beachtlicher Erfolg für

Weatherford Canada im Jahre 2016", erklärt David Reed, Region Vice

President von Weatherford in Kanada. "In jeder Hinsicht - sei es in

Hinsicht auf unsere Belegschaft, unsere Verfahren, unsere

Einrichtungen, unsere Technologien - sind wir ein Unternehmen von

Weltklasse. Unsere Handlungen sind allesamt darauf ausgerichtet,

unseren Kunden die hochwertigsten Produkte und Dienste zu liefern."



Das Arbeitsschutzprogramm von Weatherford ist in vielerlei Form in

der gesamten Region zu erkennen. Zu den aktuellsten Beispielen zählt,

dass zwei Einrichtungen von Weatherford Canada das

API-Specification-Q-Zertifikat und somit die branchenhöchste

Anerkennung für Einrichtungen mit stabilen

Qualitätsmanagementverfahren erhalten haben.



Über Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie anbietet. Das

Unternehmen beschäftigt ca. 31.000 Mitarbeitende und ist in mehr als

100 Ländern tätig. Es verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca.

1.000 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und

Entwicklungs- sowie Schulungseinrichtungen. Weitere Informationen

finden Sie unter www.weatherford.com. Außerdem können Sie sich über

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/weatherford), Facebook

(https://www.facebook.com/WeatherfordCorp), Twitter

(https://twitter.com/weatherfordcorp) und YouTube

(https://www.youtube.com/user/weatherfordcorp) mit Weatherford

verbinden.





Ansprechpartner bei Weatherford

Krishna Shivram

Executive Vice President und Chief Financial Officer

+1-713-836-4610







Karen David-Green

Vice President - Investor Relations, Corporate Marketing and

Communications

+1-713-836-7430





Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO



