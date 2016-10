Von Inti Landauro

PARIS (Dow Jones)--Belastet von einem schwachen Baugeschäft in Frankreich hat Vinci im dritten Quartal etwas weniger umgesetzt und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. In den drei Monaten sank der Umsatz um 2,8 Prozent auf 10,01 Milliarden Euro. Am besten lief es für die Franzosen um Geschäft mit Airports und Mautstraßen. Die Erlöse mit Flughäfen, die Vinci betreibt, stiegen in den drei Monaten um 30 Prozent, während die Umsätze mit Mautstraßen um 4,6 Prozent zulegten.

Die Ziele für das Gesamtjahr haben weiter Bestand. So soll der Gesamtumsatz 2016 weiter sinken, während das Nettoergebnis zulegen soll.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2016 12:42 ET (16:42 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.