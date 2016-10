WILEX AG: Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma und Nordic Nanovector kollaborieren zur Entwicklung neuer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC)

München, 26. Oktober 2016 - Die WILEX AG (ISIN DE000A11QVV0 / WL6 / FWB) gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma GmbH, Ladenburg, mit Nordic Nanovector ASA, Oslo, Norwegen (Ticker: NANO), einem Biotech-Unternehmen mit Fokus auf der Entwicklung und Kommerzialisierung von neuartigen, zielgerichteten Therapeutika in der Hämatologie und Onkologie, eine Forschungskollaboration vereinbart hat. Im Rahmen der Vereinbarung sollen neue Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody Drug Conjugates, ADCs) zur Behandlung von Leukämien entwickelt werden. Leukämien sind seltene Krankheiten mit einem hohen, bislang nicht gedeckten medizinischen Bedarf und mögliche Indikationen repräsentieren bis 2020 einen wachsenden Markt von über 5 Mrd. USD .

Prof. Dr. Andreas Pahl, Vorstand für Forschung & Entwicklung der WILEX AG und Mitglied der Geschäftsführung von Heidelberg Pharma, kommentiert: "Das Projekt erweitert unser ADC-Portfolio in Richtung weiterer hämatologischer Krebsarten. Nordic Nanovector verfügt über ein etabliertes Chemie-, Herstellungs- und Kontrollverfahren (CMC process) für seinen Antikörper. Dies wird notwendige Prozesse beschleunigen und die Entwicklungskosten des ADCs senken."

Jostein Dahle, Nordic Nanovector's Chief Scientific Officer, fügt hinzu: "Wir freuen uns, unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gemeinsam mit Heidelberg Pharma im ADC-Bereich weiter auszubauen. Im vergangenen Jahr haben wir wichtige Schritte getan, um unsere Strategie zur Entwicklung einer Pipeline innovativer Antikörper-Radionuklid-Konjugate (ARCs) sowie ADCs umzusetzen. Dabei wollen wir unsere Kompetenz und Plattform mit komplementären Technologiepartnern kombinieren."

Über WILEX und Heidelberg Pharma

Die WILEX AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das als Konzernmutter Holdingaufgaben wahrnimmt. Der Fokus der Forschung und Entwicklung liegt auf dem operativen Geschäft der Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma GmbH in Ladenburg, die vor allem die innovative ADC-Plattformtechnologie basierend auf dem Wirkstoff Amanitin (ATAC-Technologie) weiterentwickelt und präklinische Serviceleistungen in den Bereichen Wirkstoffforschung und -entwicklung anbietet.

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody Drug Conjugates - ADCs) kombinieren die hohe Affinität und Spezifität von Antikörpern mit der Wirksamkeit von kleinen toxischen Molekülen, um Krebs und entzündliche Erkrankungen zu bekämpfen. ATACs sind ADCs, die mit hochwirksamen Amatoxin- Molekülen verbunden werden. Amatoxine sind bizyklische Peptide, die in der Natur im Grünen Knollenblätterpilz vorkommen. Durch Bindung an die RNA Polymerase II hemmen sie die Transkription der mRNA, einem Mechanismus, der entscheidend für das Überleben von eukaryotischen Zellen ist. In präklinischen Studien haben ATACs eine sehr hohe Wirksamkeit gezeigt, sie überwanden häufige Resistenzmechanismen und können auch ruhende Tumorzellen bekämpfen.

Heidelberg Pharma arbeitet gemeinsam mit externen Partnern an mehreren ATAC-Kandidaten sowie an einer eigenen ATAC-Pipeline. Der Hauptproduktkandidat HDP-101, ein BCMA-ATAC, wurde für die präklinische und klinische Entwicklung im multiplen Myelom, der dritthäufigsten hämatologischen Krebsart, ausgewählt.

WILEX verfügt über diagnostische und therapeutische Phase III- Produktkandidaten, die zur Auslizenzierung an externe Partner zur Verfügung stehen. WILEX ist notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol WL6. Weitere Informationen unter www.wilex.com und www.heidelberg-pharma.com/.

Über Nordic Nanovector

Nordic Nanovector ist ein Biotech-Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Kommerzialisierung von neuartigen, zielgerichteten Therapeutika in der Hämatologie und Onkologie. Der klinische Hauptproduktkandidat ist Betalutin(R), der erste einer neuen Klasse von Antikörper-Radionuklid-Konjugaten (ARC). Er wurde entwickelt, um aktuelle Möglichkeiten für die Behandlung von Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) zu verbessern und zu ergänzen. NHL ist ein Indikator mit hohem ungedeckten medizinischen Bedarf und Möglichkeiten im Bereich seltener Krankheiten, der bis 2018 einen wachsenden Markt von über 12 Milliarden USD repräsentiert.

Betalutin(R) umfasst einen tumorsuchenden anti-CD37-Antikörper, lilotomab (früher als HH1 bezeichnet), der an ein Radionuklid geringer Intensität (Lutetium-177) konjugiert. Die vorläufigen Daten haben in einer laufenden Phase-1/2-Studie in einer schwer zu behandelnden NHL-Patientenpopulation ein vielversprechendes Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil gezeigt. Das Unternehmen strebt die Entwicklung von Betalutin(R) für die Behandlung der Haupttypen von NHL mit der ersten regulatorischen Einreichung an. Diese wird im ersten Halbjahr 2019 erwartet.

Nordic Nanovector beabsichtigt, die Vermarktungsrechte selbst zu behalten und sich aktiv an der Kommerzialisierung von Betalutin(R) in den Kernmärkten zu beteiligen sowie potenzielle Vertriebsvereinbarungen in ausgewählten Regionen zu untersuchen. Das Unternehmen engagiert sich bei der Entwicklung seiner ARC-Pipeline, um mehrere ausgewählte Krebsindikationen zu behandeln.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.nordicnanovector.com.

Diese Informationen unterliegen den Angabepflichten gemäß §5-12 des Norwegian Securities Trading Act.

AXC0022 2016-10-26/07:01