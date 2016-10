Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Continental von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 200 auf 185 Euro gesenkt. In Europa führten neue und schärfere Emissionsziele unter realen Fahrbedingungen zu einem deutlichen Anstieg der Kosten für Verbrennungsmotoren, schrieb Analystin Victoria Greer in einer Studie vom Mittwoch. Dies sorge für Gegenwind für Autozulieferer wie Continental. Dessen Antriebssparte Powertrain hinke bereits seit einiger Zeit den Wettbewerbern in puncto Wachstum und Profitabilität hinterher. Nun könnte sich der Ausblick für den Geschäftsbereich noch weiter verdüstern./la/ajx

