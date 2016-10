Am Dienstag Abend hat Apple Quartalszahlen vorgelegt. Die Erwartungen konnte Apple erfüllen, aber einmal mehr bleiben große Überraschungen aus. Mit einem Ergebnis von 1,67 Dollar je Aktie liegt man jedoch deutlich hinter dem Ergebnis des Vorjahreszeitraum. Mit dem iPhone 7 will Apple nun aber im Weihnachtsgeschäft die seit Jahresbeginn andauernde Talfahrt stoppen. Markus Horntrich vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR analysiert neben der Apple-Aktie auch den Dow Jones und den Deutschen Leitindex. Außerdem wirft er einen Blick auf die Einzelwerte von Procter & Gamble, 3M, Under Armour und Dialog Semiconductor.