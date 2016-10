Gestoppte bzw. gedrehte Serien: UniCredit -3,04% auf 2,3, davor 7 Tage im Plus (14,81% Zuwachs von 2,07 auf 2,37), Commerzbank -1,72% auf 6,161, davor 7 Tage im Plus (12,51% Zuwachs von 5,57 auf 6,27), Lotto24 -1,25% auf 6,3, davor 7 Tage im Plus (6,12% Zuwachs von 6,01 auf 6,38), Stratec Biomedical -0,07% auf 57,75, davor 7 Tage im Plus (8,34% Zuwachs von 53,34 auf 57,79), Vestas -1,28% auf 542, davor 7 Tage im Plus (5,68% Zuwachs von 519,5 auf 549), SLM Solutions +1,69% auf 36,1, davor 7 Tage im Minus (-12,99% Verlust von 40,8 auf 35,5), Procter & Gamble+3,41% auf 86,97, davor 6 Tage im Minus (-4,9% Verlust von 88,43 auf 84,1), William Hill +0,42% auf 289,3, davor 6 Tage im Minus (-8,07% Verlust von 313,4 auf 288,1), Philips Lighting +2,54% auf 21,2, davor 6 Tage im Minus...

