Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering von 202 auf 212 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzzahlen des Luxuskonzerns für das dritte Quartal hätten ihre Auffassung mehr als gestützt, dass sich die Marke Gucci erhole, schrieb Analystin Helen Brand in einer Studie vom Mittwoch. So hätten Kunden aus China und den USA verstärkt bei Gucci-Produkten zugegriffen. Brand erhöhte die Prognose für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr./la/ajx

