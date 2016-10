Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Waalre (pta020/26.10.2016/11:35) - 26.10.2016 - Der Aufsichtsrat der IT

Competence Group SE hat Herrn Wolfgang Wagner neben dem bisherigen

Alleinvorstand Robert Käß mit Wirkung ab 01. November 2016 als weiteres

Vorstandsmitglied der IT Competence Group SE bestellt. Herr Wolfgang Wagner wird

den Finanzbereich verantworten.



IT Competence Group SE

Investor Relations

t.: +49 89-244118-223

f.: +49 89-244118-228

info@it-competencegroup.com



(Ende)



Aussender: IT Competence Group SE

Adresse: Schloßdomäne Monrepos 6, 71634 Ludwigsburg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Robert Käss

Tel.: +49 7141 68883-0

E-Mail: info@it-competencegroup.de

Website: www.it-competencegroup.com



ISIN(s): NL0006129074 (Aktie)

Börsen: Entry Standard in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1477474500020



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 26, 2016 05:35 ET (09:35 GMT)