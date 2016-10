Die Commerzbank hat das Kursziel für Fraport vor Zahlen zum dritten Quartal von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Er habe die jüngste Entschädigungszahlung für das Terminal-Projekt in Manila in seine Schätzungen für 2016 einbezogen, erklärte Analyst Johannes Braun in einer Studie vom Mittwoch das höhere Kursziel. Wegen ungünstiger struktureller Trends bleibe er aber negativ zur Aktie gestimmt. Viele Faktoren, die sich zuletzt stützend auswirkten, dürften sich nur einmalig auswirken oder unsicher bleiben./tih/das

