Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Beiersdorf vor Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für das organische Umsatzwachstum des Konsumgüterherstellers zwar etwas reduziert, jene für den Gewinn aber wegen positiver Währungseffekte leicht erhöht, schrieb Analystin Molly Eggleton in einer Studie vom Mittwoch. Per saldo hätten sich daraus keine Änderungen am Kursziel ergeben./tih/ajx

