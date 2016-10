Zürich (ots) - Relevante Marken, weitsichtige Visionen, digitale

Strategie - ein Unternehmen sollte sich klar positionieren, um in der

Schweiz bei Jobsuchenden als potenzieller Arbeitgeber interessant zu

sein. So ist es für 84 Prozent der Schweizer bei der Wahl eines neuen

Arbeitgebers elementar, dass die Marken und Produkte für die

Verbraucher relevant und in der digitalen Welt konkurrenzfähig sind.

Und 91 Prozent der Interviewten wünschen sich, dass ihr Arbeitgeber

eine übergeordnete Vision hat und sich an Werten ausrichtet, mit

denen sie sich identifizieren können. Das sind zentrale Ergebnisse

einer Online-Umfrage der weltweit tätigen Markenberatung Prophet zum

Thema "Was ist Ihnen bei der Wahl eines neuen Arbeitgebers besonders

wichtig?", zu der im Oktober 250 Erwachsene in der Schweiz befragt

wurden.



Vor allem auf die digitale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen

legen die meisten Schweizer Arbeitnehmer Wert. So meinen 88 Prozent

der Befragten, das ihr Arbeitgeber über eine klare digitale Strategie

verfügen müsse, damit der Job in Zukunft sicher bleibe. Und 89

Prozent wünschen sich, dass ihr Unternehmen eine kluge und sichtbare

Geschäftsstrategie verfolgt, um die raren Top-Talente zu gewinnen und

langfristig zu binden.



"Erfolgreiche Marken sind inspirierend für Kunden so wie auch für

Mitarbeiter - dazu gehört, für einen Zweck zu stehen, an den das

gesamte Unternehmen glaubt", analysiert der Züricher Prophet-Partner

Jan Döring die Ergebnisse der Umfrage. Ein gutes Beispiel hierfür sei

Migros, eines der Schweizer Unternehmen mit der höchsten Reputation,

meint Döring. "Als Unternehmung lebt Migros ihre Werte konsequent.

Mit den gelebten Werten kann sich die Schweizer Bevölkerung

identifizieren und Sie weiß, dass man sich auf Migros verlassen

kann." Die Marke Migros sei für viele Schweizer Verbraucher und

Jobsuchende sehr relevant, weil das Unternehmen einen höheren Zweck

durch seine Tätigkeit erfülle: Täglich besser zu leben.



Die weltweit tätige Unternehmensberatung Prophet veröffentlicht

Anfang November die Ergebnisse des "Prophet Brand Relevance Index",

dem ersten Markenranking, das die Markenrelevanz aus Konsumentensicht

beurteilt. Dazu wurden in Deutschland, den USA, Großbritannien und

China etwa 45.000 Verbraucher zu über 250 Marken befragt.



Unter folgendem Link finden Sie die Umfrageergebnisse aus der

Schweiz zum Thema "Was ist Ihnen bei der Wahl eines neuen

Arbeitgebers besonders wichtig?" und ein Interview mit Jan Döring zur

Relevanz der Marke Migros.



