Verlegungsplan - Electrawinds se

Electrawinds SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

26.10.2016 14:24

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Verlegungsplan - Electrawinds SE

Bisherige Firma: Electrawinds SE

Bisheriger Sitz: 51 Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg

Bisherige Registriernummer: B 155.076

Vorgesehener neuer Sitz: Fortstraat 27, 8400 Oostende, Belgien

Vorgesehene Satzung: Anlage 1

Die Folgen der Verlegung für die Beteiligung der Arbeitnehmer: Electrawinds SE beschäftigt keine Arbeitnehmer. Deswegen hat die Verlegung keinen Einfluss hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer.

Zeitplan für die Verlegung:

DATE Proposed Operation 18/10/2016 Board of directors which approves the proposed transfer 26/10/2016 Filling of the Proposed Transfer in the Trade and Companies registry of Luxemburg Publication of the proposal Opening of the period during which the Company's creditors can file a claim to oppose the Proposed Transfer. 27/11/2016 Convocation of the Extraordinary General Meeting The supporting documents are made available to the shareholders and creditors at the corporate office 27/12/2016 Extraordinary General Meeting of shareholders called to decide on the Transfer and adopt the new statutes of the company 28/12/2016 Submission of the certificate of the Luxembourg notary confirming that all the formalities prior to the Transfer were completed conclusively 28/12/2016 Extra ordinary general meeting in Belgium End of December 2016 - beginning Registration of the Company in the of January 2017 Belgian Crossroad Bank for Enterprises Inter-registry notification Delisting of the Company from the Trade and Companies Register of Luxemburg January 2017 Publication of a notice related to the delisting in Luxemburg Publication in the Official Journal of the European Union announcing the completion of the Transfer of the registered office of the company to Belgium

Vorgesehene Rechte zum Schutz der Aktionäre und/oder Glaubiger:

Die Aktionäre und die Gläubiger der SE haben vor der Hauptversammlung, die über die Verlegung befinden soll, mindestens einen Monat lang das Recht, am Sitz der SE den Verlegungsplan und den Bericht, in dem die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der Verlegung erläutert und begründet und die Auswirkungen der Verlegung für die Aktionäre, die Gläubiger sowie die Arbeitnehmer im Einzelnen dargelegt werden, einzusehen und die unentgeltliche Aushändigung von Abschriften dieser Unterlagen zu verlangen.

Das Verlegungsplan wird durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats angenommen, der durch die Verwaltungsratssitzung vom 20. Oktober 2016 die Befugnisse hat, allein alle Handlungen in Verbindung mit der Verlegung der Gesellschaft vorzunehmen.

26. Oktober 2016

Paul Desender

Vorsitzender des Verwaltungsrats

26.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Electrawinds SE 51, Boulevard Grande Duchesse Charlotte L-1331 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +352 27 177 522 Fax: +352 27 177 170

E-Mail: investor.relations@electrawinds.eu

Internet: ewi.electrawinds.eu ISIN: LU0538936351, LU0538952044 WKN: A1C4HF, A1E016

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN LU0538936351 LU0538952044

AXC0153 2016-10-26/14:24