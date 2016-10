Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einem Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,20 Euro belassen. Der Telekomkonzern profitiere in Deutschland weiter von der Bündelung der Festnetz-und Mobilfunkverträge, schrieb Analyst Polo Tang in einer Studie vom Mittwoch. Nach der Offerte von AT&T für Time Warner ergäbe sich nun auch durchaus Spielraum für einen neuen Anlauf, die US-Mobilfunktochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint zu fusionieren./la/das

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0084 2016-10-26/14:53

ISIN: DE0005557508