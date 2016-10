STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

DAX prallt an Widerstandszone ab

Bayer trotz starker Zahlen im Minus - Krones hebt Ziele an

Die laufende Berichtssaison dies- und jenseits des Atlantiks hat die Anleger heute zu Gewinnmitnahmen veranlasst. Der DAX konnte die technische Widerstandszone im Bereich von 10.800 Punkten bisher also nicht nachhaltig durchbrechen. So notierte das deutsche Börsenbarometer am frühen Nachmittag bei 10.644 Punkten mit 1,0 Prozent im Minus. Am Dienstag hatte der DAX mit 10.827 Zählern noch ein frisches Zehn-Monats-Hoch markiert.

Die Stimmung wurde u.a. durch die mit Enttäuschung aufgenommenen Apple-Zahlen eingetrübt. Die Kalifornier hatten das dritte Quartal in Folge weniger iPhones verkauft und insgesamt einen Umsatzrückgang verzeichnet. Die auch in Deutschland gelisteten Aktien fielen um mehr als drei Prozent.

Im DAX zählten vor allem Bayer mit einem Minus von 2,6 Prozent zu den Schlusslichtern. Die Zahlen waren zwar gut. Allerdings lastet die milliardenschwere Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto schon seit Monaten auf dem Kurs.

ThyssenKrupp setzten ihre Talfahrt vom Dienstag fort und verloren rund drei Prozent.

Einer der wenigen DAX-Gewinner waren Deutsche Bank, die mit einem Plus von knapp einem Prozent Boden gutmachten. Der Aufsichtsrat von Deutschlands größtem Geldhaus wollte am Mittwoch die schwierige Lage beraten. Für Donnerstag wird der Zwischenbericht erwartet. Die Angst der Anleger vor neuen Hiobsbotschaften ist trotz des kleinen Kursanstiegs groß. Analysten rechnen im Schnitt mit einem Nettoverlust von 600 Millionen Euro. Vor allem die vielen Rechtsstreitigkeiten, die noch schwelen, gelten als große Unbekannte. Nach Angaben von Insidern stehe zudem die Strategie schon wieder auf dem Prüfstand.

Im MDAX sorgte Krones für Furore: Die Aktien des Abfüllanlagenbauers schnellten um mehr als acht Prozent in die Höhe. Das Unternehmen hatte zuvor seine Ziele bis 2020 angehoben.

Lange Gesichter gab es dagegen bei Norma, die zeitweise um 8,5 Prozent auf 41,05 Euro absackten. Laut Händlern hatten die Analysten von Bank of America/Merrill Lynch die Aktien des Industriezulieferers auf "underperform" von "buy" heruntergestuft.

Im TecDAX standen Telefonica Deutschland nach Zahlen mit einem Plus von 1,7 Prozent höher im Kurs. Dank eines Kundenansturms hatte das unter der Marke "o2" bekannte Unternehmen mehr Gewinn eingefahren.

In Paris begannen Renault und Peugeot nach der Vorlage der Bilanzen schwächer, drehten dann aber ins Plus. Renault hatte im dritten Quartal seinen Umsatz gesteigert, während Peugeot Einbußen im China-Geschäft meldete. In den Kursen beider Aktien seien schon viele negative Nachrichten berücksichtigt, sagten Händler.

Auf Höhenflug gingen in Paris Kering mit einem Plus von mehr als acht Prozent. Die guten Geschäfte der Luxusmarke Gucci hatten einen Run auf die Titel des Luxusgüterkonzerns ausgelöst. Die Aktien der im SDax gelisteten deutschen Tochter Puma konnten davon nicht profitieren, sondern fielen um 0,4 Prozent.

Börse Stuttgart TV

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder um die Möglichkeit einer unmittelbar bevorstehenden Zinsanhebung in den USA diskutiert. In Europa ging es um eine mögliche Reduktion der Anleihekäufe durch die EZB. Passiert ist jedoch bislang herzlich wenig. Vielleicht aus gutem Grund? Welche Folgen hätte ein Zinsanstieg für die Aktienmärkte? Prof. Dr. Hendrik Wolff von der Wolff & Häcker Finanzconsulting AG sprach darüber bei Börse Stuttgart TV. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=13513

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index lag am frühen Nachmittag im Bereich von vierzig Punkten. In dieser Phase waren also überwiegend Knock-out-Calls und Call-Optionsscheine auf den DAX gesucht.

Trends im Handel

An der Euwax wurden auch heute bevorzugt Call-Optionsscheine auf die Facebook-Aktie gekauft. Händlern zufolge waren die Scheine bereits gestern von einem Börsenbrief empfohlen worden.

Nach einer weiteren Empfehlung stieg auch die Nachfrage nach Knock-out-Calls auf Amazon.com.

Darüber hinaus waren vor allem auch Knock-out-Calls auf Daimler gesucht.

Disclaimer: Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

AXC0180 2016-10-26/15:28