In diesem Jahr gab es beim Ölpreis einige Schwankungen und Verwerfungen. Der deutliche Verfall zu Beginn des Jahres, mittlerweile wieder etwas Stabilität. In dieser Sendung Zertifikate Aktuell schauen wir uns den Ölpreis etwas genauer an und werfen einen Blick in die Zukunft wie sich der Ölpreis entwickeln könnte, zusammen mit Matthias Hüppe von HSBC. Je nach Risiko-Freude können Sie zwischen einem Faktor-Zertifikat mit hohem oder niedrigen Hebel wählen. Welche sich jetzt beim Ölpreis anbieten und worauf Sie als Anleger achten müssen, zeigt Ihnen Matthias Hüppe von HSBC.