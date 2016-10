Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Unibail-Rodamco nach Zahlen von 250 auf 240 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der auf Einkaufszentren spezialisierte französische Immobilienkonzern habe in den ersten neun Monaten erwartungsgemäß ein anhaltend starkes Mietwachstum erzielt, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Mittwoch. Das gesenkte Kursziel begründete er mit den mäßigen Konjunkturaussichten in Europa./gl/edh

ISIN: FR0000124711