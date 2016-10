NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Mittwoch im US-Handel seinen Vorsprung aus dem europäischen Geschäft verringert, ist aber über der Marke von 1,09 US-Dollar geblieben. Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0908 Dollar gehandelt, nachdem sie in Europa bis auf 1,0946 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0925 (Dienstag: 1,0872) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9153 (0,9198) Euro.

"Für die Kursgewinne des Euro gab es keinen wirklichen Grund", sagte Antje Praefcke, Devisenexpertin bei der Commerzbank. "Vielmehr ist der Handel derzeit sehr dünn, was zu größeren Kursausschlägen führt." Aktuell fehlten dem Markt beim Euro-Dollar-Kurs klare Impulse. "Der Wahlkampf in den USA ist kaum noch ein Thema am Devisenmarkt", sagte Praefcke. Die Märkte gingen mittlerweile aufgrund der Umfragen von einem Wahlsieg von Hillary Clinton aus./edh/jsl/he

