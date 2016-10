Türkische Truppen konzentrieren sich beim Einsatz in Syrien weiterhin auf die Grenzregion. Aus Aleppo halte man sich fern. Syrien habe weiterhin von der Türkei unterstützte Rebellen statt die IS-Miliz bombardiert.

Die Türkei will sich bei ihrem Einsatz im syrischen Bürgerkrieg nach eigenen Angaben auf die Grenzregion des Nachbarlandes konzentrieren. Die Operationen würden nicht in Richtung der umkämpften Stadt Aleppo ausgedehnt, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch in Ankara. Es gehe darum, Terroristen in der Grenzregion nahe der Stadt Al-Bab zu bekämpfen. Aleppo liegt weiter südlich und wird seit ...

