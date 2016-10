Der Energiekonzern Gazprom will einen Vorschlag zur Einigung mit den EU-Kartellwächtern vorlegen. Das russische Unternehmen liegt seit Jahren mit der Kommission im Clinch. Das gefährdet auch das Nord-Stream-2-Projekt.

In den Streit zwischen EU-Kartellwächtern und dem russischen Energiekonzern Gazprom kommt Bewegung. Ein Vorschlag des Staatsunternehmens für eine Einigung bekomme noch den "Feinschliff", erklärte der stellvertretende Konzernchef Alexander Medwedew am Mittwoch nach einem Treffen mit Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Einem Insider zufolge soll das Papier in den kommenden Wochen vorgelegt werden, sodass sich die Regierung in Moskau noch einschalten kann.

Die EU-Kommission untersucht die Geschäfte von Gazprom in Europa seit fünf Jahren und wirft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...