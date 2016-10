Aves One AG: Umsetzung der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen vom 5. September 2016 - Bezugspreis für Neue Aktien auf EUR 6,00 festgelegt

26.10.2016 22:23

Umsetzung der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen vom 5. September 2016 - Bezugspreis für Neue Aktien auf EUR 6,00 festgelegt

Hamburg, 26. Oktober 2016 - Der Vorstand der Aves One AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen seiner heutigen Sitzung zur in der Hauptversammlung vom 5. September 2016 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen den Bezugspreis für die Neuen Aktien auf EUR 6,00 festgelegt. Die Zeichnung der Neuen Aktien ist in Kürze möglich. Die Durchführung der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen steht unter dem Vorbehalt der Billigung eines Wertpapierprospekts durch die BaFin, mit der Folge der Veröffentlichung dessen auf der Website unter www.avesone.com/ kapitalerhoehung und der folgenden Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger.

