Die alten Rivalen sind zurück. Sie tragen ihre Fehde aus wie nie zuvor. Microsoft greift Apple frontal im ureigensten Premium-Markt an. Und ein neuer Gegner bekommt ebenfalls die Kriegserklärung zugestellt: Amazon.

Es ist ein Angriff, der mitten ins Herz zielt. Der superschlanke 28-Zoll-Bildschirm des neuen "Surface Studio"-PC von Microsoft lässt sich dank eines speziellen Gewichtsausgleichs in der Bodenstation mit einem Finger sanft von der Senkrechten bis fast in die Horizontale bewegen. Die Auflösung mit 4500 x 3000 Bildpunkten ist höher als bei einem 4K-Fernseher und kommt nach den Papierwerten bis auf einen Wimpernschlag an Apples Flaggschiff-PC, den 27-Zoll-iMac mit einer Bildschirm-Auflösung von 5000 Pixeln, heran. Wie der Vergleich der Farbechtheit aussieht, wird die Zukunft zeigen, wenn die "Surface Studio"-PCs Ende 2016 im Markt sind.

Neue Designsoftware wie Adobe CC oder Bluebeam sieht nicht mehr aus wie bisher. Vergessen sind tausende verschachtelte Photoshop-Untermenüs zum Anklicken. Ein Steuergerät, in Form eines Eishockey-Pucks auf dem Bildschirm oder auf dem Schreibtisch platziert, öffnet je nach Arbeitsanspruch einen passenden digitalen Kreis von Steuerbefehlen. Ein Strich mit dem hochpräzisen Stift (Pen) über den Berührungsbildschirm und gleichzeitiges Drehen am "Surface Dial" produziert eine Linie mit kontinuierlich wechselnder Farbe.

Microsoft umgarnt mit dem 3000 Dollar teuren "Surface Studio" die Designer in New York und Shanghai, die Animatoren in Hollywood und Tokio, die Ingenieure in Detroit oder Ingolstadt. Mit anderen Worten: Die Kernzielgruppe, die Apple noch verblieben ist.

Der Angriff kommt natürlich nicht zufällig gerade jetzt. Am Dienstag hatte Apple Quartalszahlen vorgelegt, die von der Börse mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurden. Die Aktie brach am Mittwoch um 2,25 Prozent ein. Wo sind die Innovationen, lautete die Frage an Tim Cook.

Für den Donnerstag hat Apple eine Veranstaltung angesetzt, bei der es um Updates für die MacBook-Laptops gehen wird. Laut KGI-Analyst Ming-Chi Kuo sind aber keine Updates für die 21- und 27-Zoll-iMacs vorgesehen. ...

