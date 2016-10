Die Commerzbank hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Stabile durchschnittliche Verkaufspreise ebneten den Weg für ein gutes Jahr 2017, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Donnerstag. Eine sich schließende Nachfragelücke bei 300mm-Wafern sei eine gute Basis für steigende Preise im kommenden Jahr, die bislang weder in seinen noch in den Marktschätzungen enthalten seien./tih/ajx

