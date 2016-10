Das Bankhaus Lampe hat ElringKlinger nach dem Kauf einer Beteiligung an der Hofer AG auf "Halten" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der erste Einfluss auf die Zahlen des Autozulieferers durch den Einstieg in das Geschäft mit Elektromobilität dürfte gering sein, schrieb Analyst Christian Ludwig in einer Studie vom Donnerstag. Strategisch gesehen sei der Schritt aber sinnvoll./ck/stk

ISIN: DE0007856023