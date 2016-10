Basler AG: Basler AG hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2016 an

27.10.2016 16:14

- Neue Umsatz-Prognose: 94 - 96 Mio. Euro - Neue Gewinn-Prognose: EBT-Marge 11 - 12 %

Ahrensburg, den 27.10.2016 - Die BASLER AG, der weltweit führende Hersteller von Industriekameras, hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2016 an.

Aufgrund eines starken Auftragseingang und Umsatz in den ersten neun Monaten 2016 - insbesondere aus dem asiatischen Markt - stellt sich der Geschäftsverlauf besser als erwartet dar. Daher erhöht der Vorstand der Basler AG heute die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2016 von bisher 92 - 94 Mio. Euro auf 94 - 96 Mio. Euro.

Das höhere Umsatzniveau in Kombination mit stabilen Bruttomargen veranlasst den Vorstand zusätzlich zu einer Anhebung der Gewinn-Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Der erwartete Korridor für die Vorsteuerergebnismarge beträgt fortan 11 - 12 % (bisher 10 - 11 %).

Basler ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika.

Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO)

